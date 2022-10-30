В "Укренерго" попередили, що можуть знову почати вимикати світло: коли і чому

Віялових відключень світла сьогодні, 30 жовтня, в Україні не було завдяки тому, що громадяни останніми днями економлять електроенергію.

Про це інформує "Укренерго".

"Необхідності в обмеженні споживачів не виникло через те, що сьогодні вранці українці спожили на 2,6% менше електроенергії, ніж вчора, а верхня точка ранкового піку була пізніше, що також уповільнило зростання споживання", - повідомила пресслужба "Укренерго".

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Крім того, українці заощадливо поставилися до споживання електроенергії 29 жовтня. Зокрема, жителі Києва зменшили споживання на 6,2%, в Київській області - на 3,3%, Черкаській - на 17,8%, Харківській - на 7,0%, Чернігівській - на 5,9%.

Проте в "Укренерго" попередили, що попереду вечір неділі, під час якого є ризик виникнення необхідності застосування обмежень. Людям подякували за допомогу і економію, а також закликали і надалі заощаджувати електроенергію.

"Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості перенесіть користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у зв'язку зі складною ситуацію з енергозабезпеченням через обстріли РФ українців наполегливо закликають зменшити користування електроенергією від 07:00 до 23:00 години.

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Водночас у ДТЕК заявляють, що тривалість віялових відключень світла у Києві може зрости до 6 годин. Це необхідно, щоб подолати наслідки атак Росії.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що світло припинять відключати, якщо не станеться нових надзвичайних ситуацій.

В Київській ОВА перелічили, що треба мати вдома у разі тривалого відключення світла.

Тим часом у Мережі скаржаться, що через перепади напруги після стабілізаційного відключення світла 27 жовтня у киян в квартирі згорів холодильник та загорілася пральна машина.

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