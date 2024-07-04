В "Укренерго" попередили українців про новий фейк: подробиці

Мережею шириться фейк про те, що від завтра вся Україна переходить до зонової системи відключень.

В "Укренерго" цю інформацію спростували.

Там зазначили, що це чергове ІПСО.

"Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм канали, на яких не буде правдивої інформації. Користуйтесь інформацією лише з офіційних джерел" - зазначили в компанії.

Українців попередили про новий фейк

Наголосимо, сьогодні, 4 липня, в Україні від 13:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть 3 черги графіків погодинних відключень.

Через відключення світла зростає ризик спалаху інфекційних хвороб

Читайте також: