В "Укренерго" попередили українців про новий фейк: подробиці

Українців закликали користуватися інформацією лише з перевірених джерел.
Мережею шириться фейк про те, що від завтра вся Україна переходить до зонової системи відключень.
В "Укренерго" цю інформацію спростували.
Там зазначили, що це чергове ІПСО.
"Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм канали, на яких не буде правдивої інформації. Користуйтесь інформацією лише з офіційних джерел" - зазначили в компанії.
Наголосимо, сьогодні, 4 липня, в Україні від 13:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть 3 черги графіків погодинних відключень.
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