В "Укренерго" повідомили, чи очікувати відключення світла 29 травня

Про зміни ситуації в енергосистемі "Укренерго" повідомить додатково.

На 29 травня відключення електроенергії не прогнозують.

Про це повідомили в "Укренерго" 28 травня.

В "Укренерго" заявили, що на середу, 29 травня, відключення електроенергії не очікуються.

В "Укренерго" зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі "про застосування заходів обмеження споживання" повідомлятимуть додатково.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що в Україні запроваджують погодинні відключення світла, а також назвав низку факторів, від яких залежить, чи довго будуть вдаватися до таких кроків.

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