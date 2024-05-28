В "Укренерго" повідомили, чи очікувати відключення світла 29 травня

Про зміни ситуації в енергосистемі "Укренерго" повідомить додатково.
На 29 травня відключення електроенергії не прогнозують.
Про це повідомили в "Укренерго" 28 травня.
В "Укренерго" заявили, що на середу, 29 травня, відключення електроенергії не очікуються.
В "Укренерго" зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі "про застосування заходів обмеження споживання" повідомлятимуть додатково.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що в Україні запроваджують погодинні відключення світла, а також назвав низку факторів, від яких залежить, чи довго будуть вдаватися до таких кроків.
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