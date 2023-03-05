В "Укренерго" повідомили, коли на Одещині повністю відновлять електропостачання

НЕК "Укренерго" планує до 15 березня завершити в Одеській області основні роботи для відновлення надійності енергоживлення. Це необхідно, аби відключення одного елемента мережі не викликало масові обмеження енергії в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

У компанії зазначили, що від вівторка в Одесі немає відключень, і мережа вже здатна пропустити обсяг електроенергії, який потрібен місту й області.

"До 15 березня плануємо завершити основні роботи для відновлення надійності живлення регіону, тобто для того, щоб відключення того чи іншого елемента мережі не призводило до масштабних обмежень споживання. Плануємо, що ці роботи будуть проводитись без додаткового обмеження споживачів", - йдеться у повідомленні.

Наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі, обсягів виробленої електроенергії достатньо, щоб задовольнити потреби всіх споживачів в країні.

Нагадаємо, в Одесі зранку 27 лютого після оголошення повітряної тривоги зникла електроенергія майже у всіх районах міста. У ДТЕК заявили про аварійне відключення лінії.

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