В "Укренерго" повідомили, коли сьогодні почнуться відключення світла

Через дефіцит потужностей сьогодні будуть введені обмеження на споживання електроенергії для всіх, крім критичної інфраструктури та підприємств.

В Україні споживання електроенергії продовжує зростати. Станом на ранок 19 серпня, воно на 2,5% перевищує рівень попереднього робочого дня.

Про це повідомили в Укренерго.

У зв'язку з дефіцитом потужностей в енергосистемі, з 17:00 до 21:00 сьогодні будуть введені обмеження на споживання для всіх, окрім критичної інфраструктури та підприємств, що купують понад 80% електроенергії за кордоном.

В цей період буде діяти одна черга відключень. Графіки обмежень можна знайти на офіційних сайтах обленерго та в соцмережах. У ДТЕК Київські мережі зазначили, що кількість черг може змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, Укрэнерго попереджало, що цього тижня через спеку споживання електроенергії може зрости на 10-12%. У зв'язку з цим, можливе введення відключень світла.

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