В "Укренерго" повідомили про ситуацію в енергосистемі через похолодання

Попри похолодання та зростання споживання до 10 грудня серйозного дефіциту в енергосистемі не очікується. Надалі покрити споживання можна буде за допомогою прогнозованого збільшення теплової генерації.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він зауважив, що "Укренерго" все ще розраховує на збільшення комерційного імпорту електроенергії, обсяг якого наразі є недостатнім. Саме імпорт електроенергії був би економічно оптимальним джерелом для збалансування енергосистеми в холодні дні.

Кудрицький також наголосив на необхідності продовжувати ощадливо ставитися до споживання електроенергії.

"Графік, який ми демонструємо в мережі кожного дня, дає уявлення коли саме є найбільше споживання – це ранковий та вечірній пік. І в ці години заклик заощаджувати електроенергію є найбільш актуальним", – наголосив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, 6 грудня ворог вчергове атакував одну з теплоелектростанцій у прифронтовому регіоні України. Під час атаки окупанти завдали ударів по обладнанню підприємства, тож без опалення опинилися жителі одного з населених пунктів поряд із ТЕС.

Раніше в "Укренерго" попереджали про можливий дефіцит електроенергії. Там заявили, що в Україні склалася складна ситуація в енергосистемі через збільшення споживання через похолодання.

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