В “Укренерго” повідомили про ймовірність відключень електроенергії найближчими днями

Дефіциту електроенергії у більшості регіонів України не буде за умови відсутності нових ракетних ударів.

“Укренерго” не прогнозує дефіциту потужності електроенергії в Україні найближчими днями, лише в деяких регіонах не буде можливості забезпечити стовідсоткове живлення всіх міст.

Про це повідомив у неділю, 19 лютого, голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

“Ми бачимо спроможність енергосистеми покрити споживання наявним виробництвом електроенергії електростанціями. Єдине, що може відвернути нас від цього прогнозу – це нові масовані ракетні обстріли. Ми готуємося до такого сценарію”, - запевнив керівник національної енергетичної компанії.

За його словами, у деяких регіонах стан мереж не дозволяє на 100% забезпечити живлення міст.

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“Перш за все, говоримо про Одесу. Там ідуть відновлювальні роботи, які дозволять у найближчі тижні усунути це “вузьке місце”, - запевнив він.

Нагадаємо, від вівторка, 14 лютого, в Україні почали діяти нові правила інформування про графіки відключення світла. Відповідні рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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