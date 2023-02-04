В "Укренерго" повідомили про зменшення дефіциту потужності – зросло виробництво

Станом на ранок суботи, 4 лютого, споживання електроенергії знизилось, порівняно з робочим днем, а також дещо збільшилось виробництво на теплових електростанціях. Відповідно зменшився дефіцит потужності.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У компанії повідомили, один блок на тепловій електростанцій вийшов з ремонту. Також завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції "Укренерго", включено в роботу ще один блок на одній з електростанцій.

Проте наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Дефіцит потужності зберігається. В Одеській області також зберігаються мережеві обмеження.

Дефіцит електроенергії

Внаслідок російських ракетних та дронових атак в Україні пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. 13 ракетних та 15 дронових атак завдали значних пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям.

Внаслідок масштабної аварії на одній з підстанцій НЕК "Укренерго", в Одесі та прилеглих районах діють аварійні відключення. Разом з Одеською обласною військовою адміністрацією та обленерго фахівці "Укренерго" розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів.

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