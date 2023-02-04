В "Укренерго" повідомили про зменшення дефіциту потужності – зросло виробництво

Споживання електроенергії в енергосистемі України зменшилося.
Станом на ранок суботи, 4 лютого, споживання електроенергії знизилось, порівняно з робочим днем, а також дещо збільшилось виробництво на теплових електростанціях. Відповідно зменшився дефіцит потужності.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
У компанії повідомили, один блок на тепловій електростанцій вийшов з ремонту. Також завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції "Укренерго", включено в роботу ще один блок на одній з електростанцій.
Проте наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Дефіцит потужності зберігається. В Одеській області також зберігаються мережеві обмеження.
Дефіцит електроенергії
Внаслідок російських ракетних та дронових атак в Україні пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. 13 ракетних та 15 дронових атак завдали значних пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям.
Внаслідок масштабної аварії на одній з підстанцій НЕК "Укренерго", в Одесі та прилеглих районах діють аварійні відключення. Разом з Одеською обласною військовою адміністрацією та обленерго фахівці "Укренерго" розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів.
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