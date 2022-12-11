В "Укренерго" повідомили, що більшість генеруючих потужностей енергосистеми України відновлено

Російські ракети 5 грудня завдали такі удари, що наразі ТЕС повною мірою відновити ще не вдалося.

Українські енергетики відновили більшість генеруючих потужностей в енергосистемі країни.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час телеефіру "Єдині новини".

"Станом на зараз українські енергетики змогли відновити більшість генеруючих потужностей після ракетних обстрілів цього тижня", - сказав він.

Водночас Кудрицький зазначив, що здатність теплоелектростанцій в Україні виробляти електроенергію все ще не повна і залишається нижчою, ніж та, що була до 5 грудня.

Потрібен додатковий час, щоб відновити свою роботу.

В “Укренерго” очікують, що наступного тижня матимуть в мережі нові енергоблоки від ТЕС.

Наразі у різних областях України тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення.

10 грудня ворог атакував Одещину дронами-камікадзе. Тож в Одесі триває часткове відключення світла.

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