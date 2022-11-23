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В Укренерго пояснили, чому всюди зникло світло і коли воно з'явиться

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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В Укренерго пояснили, чому всюди зникло світло і коли воно з'явиться

Фото: Associated Press

Укренерго обіцяє відновити електропостачання за добу.

Ракетна атака РФ по території України ще триває, але вже є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що ліквідація наслідків ракетної атаки почнеться одразу після закінчення повітряної тривоги. Щоправда, через несприятливі погодні умови відновлювальні роботи в окремих регіонах можуть тривати довше.

Аварійні відключення електроенергії по всій країні можуть тривати близько доби.

Нагадаємо, що Росія знову завдала ракетної атаки по території України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури енергетики є проблеми з електропостачанням в Україні та сусідній Молдові.

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Дата публікації
Перегляди
10к
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