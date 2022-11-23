В Укренерго пояснили, чому всюди зникло світло і коли воно з'явиться

Ракетна атака РФ по території України ще триває, але вже є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Про це повідомляє Укренерго.

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Зазначається, що ліквідація наслідків ракетної атаки почнеться одразу після закінчення повітряної тривоги. Щоправда, через несприятливі погодні умови відновлювальні роботи в окремих регіонах можуть тривати довше.

Аварійні відключення електроенергії по всій країні можуть тривати близько доби.

Нагадаємо, що Росія знову завдала ракетної атаки по території України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури енергетики є проблеми з електропостачанням в Україні та сусідній Молдові.