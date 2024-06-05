В "Укренерго" пояснили причини погіршення ситуації в енергосистемі України

Остання ракетна атака російських загарбників, зниження продуктивності сонячних електростанцій через хмарність та збільшення споживання електроенергії через потепління призвели до погіршення ситуації в український енергосистемі.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він заявив, що не варто очікувати найближчим часом суттєвого збільшення лімітів споживання електроенергії для областей за поточних обставин.

"Ці ліміти визначаються від наявної генеруючої потужності. Тобто, скільки у нас електроенергії, умовно кажучи, може виробитись й імпортуватися – стільки ми й розподіляєм між областями. І зміна цих лімітів можлива тільки у разі суттєвого відновлення пошкоджених енергоблоків або якщо суттєво знизиться споживання. Поки що – ні того, ні того не очікується. Тому ситуація цього тижня буде складною. Єдине – на вихідних споживання впаде. Це завжди відбувається так, це сталий тренд. Тому на вихідних буде трохи легше", - пояснив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям слід бути готовими до того, що взимку відключення світла можуть тривати десять годин.

Крім того, ми раніше інформували, що в Міненерго повідомили, куди скерують кошти після підвищення тарифу на світло.

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