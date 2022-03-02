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В "Укренерго" просять українців не зменшувати споживання е/е для стабільності енергосистеми

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В "Укренерго" просять українців не зменшувати споживання е/е для стабільності енергосистеми

pixabay.com

Енергосистема України стабільно працює в автономному режимі.

Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» закликає українців не зменшувати споживання електроенергії для стабільної роботи енергосистеми.

Рівень споживання електроенргії складає 13,9 ГВт.  

"Наразі не існує жодних причин примусово чи добровільно зменшувати споживання електроенергії – її виробляється достатньо в енергосистемі України", - пояснили в Укренерго.

Майже всі види електростанцій працюють на зниженій потужності через низьке споживання. Зокрема, 2 березня, станом на зараз, чотири українські АЕС разом працювали на потужності близько 7 ГВт. 

Значна кількість енергоблоків ТЕС і ТЕЦ зупинені через низький рівень споживання.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

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