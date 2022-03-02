В "Укренерго" просять українців не зменшувати споживання е/е для стабільності енергосистеми

В "Укренерго" просять українців не зменшувати споживання е/е для стабільності енергосистеми

Енергосистема України стабільно працює в автономному режимі.

Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» закликає українців не зменшувати споживання електроенергії для стабільної роботи енергосистеми.

Рівень споживання електроенргії складає 13,9 ГВт.

"Наразі не існує жодних причин примусово чи добровільно зменшувати споживання електроенергії – її виробляється достатньо в енергосистемі України", - пояснили в Укренерго.

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Майже всі види електростанцій працюють на зниженій потужності через низьке споживання. Зокрема, 2 березня, станом на зараз, чотири українські АЕС разом працювали на потужності близько 7 ГВт.

Значна кількість енергоблоків ТЕС і ТЕЦ зупинені через низький рівень споживання.

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