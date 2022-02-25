В "Укренерго" розповіли, чи планується ​​відключення електроенергії через вторгнення Росії

В компанії назвали фейком інформацію щодо відключення від енергопостачання Києва сьогодні вночі.
В Україні не планують відключати електроенергію, енергетична система країни працює стабільно.
Про це 25 лютого повідомила держкомпанія "Укренерго".
Зазначається, що енергопостачання Києва забезпечується в повному обсязі і жодних підстав для примусового зменшення споживання електроенергії наразі не існує.
"Станом на зараз енергосистема України працює в нормальному режимі. Частота підтримується на рівні 50 ГЦ. Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні. Енергопостачання населення та військових забезпечується стабільно", - йдеться у повідомленні.
Всі об’єкти великої генерації, окрім Луганської ТЕС, працюють в штатному режимі. В роботі перебуває 12 з 15 енергоблоків АЕС.
Через руйнування мережевої інфраструктури наразі перерване енергопостачання в Гостомелі, Ірпіні, Бучі та Мостищі. Також знеструмлено споживачів в Чернігівській області (25 населених пунктів), Харківській області (42 населених пункти), Житомирській області (14 населених пунктів).
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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