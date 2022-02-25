В "Укренерго" розповіли, чи планується ​​відключення електроенергії через вторгнення Росії

В "Укренерго" розповіли, чи планується ​​відключення електроенергії через вторгнення Росії

В компанії назвали фейком інформацію щодо відключення від енергопостачання Києва сьогодні вночі.

В Україні не планують відключати електроенергію, енергетична система країни працює стабільно.

Про це 25 лютого повідомила держкомпанія "Укренерго".

Зазначається, що енергопостачання Києва забезпечується в повному обсязі і жодних підстав для примусового зменшення споживання електроенергії наразі не існує.

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"Станом на зараз енергосистема України працює в нормальному режимі. Частота підтримується на рівні 50 ГЦ. Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні. Енергопостачання населення та військових забезпечується стабільно", - йдеться у повідомленні.

Всі об’єкти великої генерації, окрім Луганської ТЕС, працюють в штатному режимі. В роботі перебуває 12 з 15 енергоблоків АЕС.

Через руйнування мережевої інфраструктури наразі перерване енергопостачання в Гостомелі, Ірпіні, Бучі та Мостищі. Також знеструмлено споживачів в Чернігівській області (25 населених пунктів), Харківській області (42 населених пункти), Житомирській області (14 населених пунктів).

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