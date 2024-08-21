В "Укренерго" розповіли, коли 21 серпня будуть відключати світло

21 серпня за вказівкою "Укренерго" будуть застосовані графіки відключень електроенергії від 16:00 до 24:00.

Споживання електроенергії зростає. 21 серпня воно стало на 1,1% більше, ніж днем раніше. Щоб впоратися з ситуацією, від 16:00 до 24:00 у всіх регіонах буде обмежено використання електроенергії допоки не стане прохолодніше.

Про це повідомило "Укренерго".

21 серпня планувалось дві черги відключень електроенергії: від 16:00 до 17:00 та від 22:00 до 24:00. Обмеження стосуються всіх споживачів, крім критичної інфраструктури і підприємств, що імплементують понад 80% електроенергії.

"Графіки відключень у кожному регіоні встановлюють обленерго. З ними можна ознайомитися на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соцмережах", — йдеться в повідомленні.

В компанії розповіли, що протягом доби імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови склав 19 988 МВт-год з максимальною потужністю до 1212 МВт в окремі години. Експорт електроенергії зараз не здійснюється і не планується.

Через бойові дії та інші причини знеструмлено 520 населених пунктів. Зокрема, через негоду зранку залишаються без електрики 24 пункти в Тернопільській області. Також знеструмлені населені пункти в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Технічні проблеми призвели до відключень у Дніпропетровській, Чернігівській та Житомирській областях.

Нагадаємо, в "Укренерго" відповіли, чи вистачить Україні електроенергії восени і взимку.

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