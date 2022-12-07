В «Укренерго» розповіли, коли Україна повернеться до планових відключень електроенергії

Україна може повернутися до планових графіків вимкнення електроенергії, якщо не буде нових ракетних обстрілів

Україні необхідно кілька днів для відновлення інфраструктури, щоб повернутись до планових відключень електроенергії. Це може статись до кінця поточного тижня.

Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що наразі в енергосистемі існує дефіцит потужностей через ракетні обстріли, тому зараз країна не може повернутись до планових відключень електроенергії.

Кудрицький пояснив, що вся країна наразі поділена обленерго та військово-цивільними адміністраціями на три черги, яки отримують електроенергію по черзі.

Він заявив, що вже найближчими днями енергетики постараються відновити систему до такого стану, щоб модна було повернутись до планових відключень, а не застосовувати аварійні, як це діє зараз.

«Думаю, що нам ще 2-3 дні буде на це потрібно. Якщо не буде нових обстрілів, то думаю, що на цьому тижні ми маємо вийти на планові графіки», — резюмував глава «Укренерго».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив про те, що остання ракетна атака повернула Київ на тиждень назад.

Крім того, ми раніше інформували, де не буде електрики через масовані ракетні удари 5 грудня.

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