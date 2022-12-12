​​В "Укренерго" розповіли про дефіцит в енергосистемі та ситуацію на Одещині

В енергосистемі все ще зберігається дефіцит потужностей.

Станом на ранок понеділка, 12 грудня, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

У компанії розповіли, що за минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки – масовану ракетну атаку у понеділок, 5 грудня, та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході України у вихідні.

"Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи", - йдеться у повідомленні.

На Одещині ситуація з електроенергією все ще складна, триває відновлення живлення споживачів.

Зазначається, що через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом).

"Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення", - зазначає компанія.

Ракетні удари по Україні та дефіцит електроенергії

У понеділок, 5 грудня, Росія здійснила восьму масовану ракетну атаку по об'єктах критичної інфраструктури України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що після восьми ракетних атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції.

В Україні визначили пріоритетні групи для отримання електроенергії в умовах обмеженого споживання.

В "Укренерго" розповіли, що зможуть придбати частину необхідного обладнання для відновлення інфраструктури завдяки рішенню уряду про надання держгарантії за кредитом ЄБРР на суму 300 млн євро, який буде доповнений грантом уряду Нідерландів.

Також днями стало відомо, що до України везуть трансформатори і генератори від Азербайджану.

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