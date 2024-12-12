В "Укренерго" розповіли про нові правила відключення світла: на що очікувати

Графіки погодинних відключень будуть уніфіковані, з урахуванням рівномірного розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

У новій "Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії", затвердженій Міністерством енергетики України, встановлено нові принципи для погодинних відключень електроенергії в усіх областях країни.

Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Зміни для побутових споживачів

Для більш точного розподілу обмежень енергопостачання запроваджено нові правила:

Нове розподілення черг ГПВ. Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів тепер будуть розділені на дві підчерги для точнішого і рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області.

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів тепер будуть розділені на дві підчерги для точнішого і рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області. Час знеструмлення і заживлення . Офіційно на відключення і відновлення електропостачання виділяється до 30 хвилин.

. Офіційно на відключення і відновлення електропостачання виділяється до 30 хвилин. Уніфікація графіків відключень. У всіх областях України будуть застосовуватися уніфіковані графіки відключень. Для кожної групи споживачів, визначеної оператором системи розподілу (обленерго), буде встановлено конкретний час застосування обмежень. Розподіл враховуватиме максимально справедливий баланс за критеріями день/ніч і будень/вихідний.

В "Укренерго" зазначили, що у зв'язку з поточними обмеженнями електропостачання повне вирівнювання тривалості відключень кожної групи не може бути здійснене протягом доби. Остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбудеться лише за підсумками тижня. Відповідальність за це, як і раніше, несе обленерго.

"До ГПВ не включаються критично важливі об’єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання, відповідно до встановленого мінімального навантаження. Перелік таких об’єктів затверджується обласними і Київською міською військовими адміністраціями", - йдеться в повідомленні.

Зміни для промисловості та бізнесу

В "Укренерго" заявили, що в Україні посилюється контроль за виконанням графіків обмеження потужності (ГОП) для промислових підприємств. Якщо підприємства чи юридичні особи не дотримуються вимог щодо застосування ГОП, оператори системи розподілу (обленерго) будуть змушені самостійно застосовувати графіки аварійного відключення для споживачів, підключених до їхніх мереж. Оператори системи передачі, у свою чергу, застосовуватимуть графіки аварійних відключень (ГАВ) для споживачів магістральних мереж.

"Зараз усі оператори системи розподілу адаптують свої графіки до нових вимог", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо, у четвер, 12 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть упродовж 15 годин.

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