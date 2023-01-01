В "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі після нічної атаки ворога

Минула доба була складною для енергетиків.

В "Укренерго" повідомили, що після масованої ракетної атаки 31 грудня 2022 року та 1 січна 2023 року російські окупанти не досягнули своєї цілі – залишити українців на Новий рік без електроенергії.

Про це повідомляє пресслужб компанії.

"​​Минула доба була складною для енергетиків. В новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13 масованої атаки дронами. Протиповітряна оборона Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, загалом знищила 45 ударних БПЛА", - йдеться у повідомленні.

У компанії підкресили, що енергетики роблять все можливе, щоб новорічне свято було зі світлом без обмежень.

"Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію!", - йдеться у повідомленні.

Атака України дронами-камікадзе проти 1 січня

У ніч проти 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими дронами. Українськи сили ППО знищили 45 ворожих безпілотників.

За даними очільника очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, вночі по області було запущено майже 30 ворожих безпілотників, є пошкодження об'єкту інфраструктури. Попередньо, без постраждалих.

У Києві станом на ранок 1 січня водо-та теплопостачання Києва працює в штатному режимі.

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