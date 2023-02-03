В Укренерго розповіли про ситуацію зі світлом: аварійних відключень не планується

В Україні зберігається значний дефіцит в енергосистемі. Ситуація майже не змінилася порівняно з попередніми днями.

Дефіцит в енергосистемі майже не змінився від рівня попередніх днів та є суттєвим. До кожної області доведено ліміти споживання.

Про це 3 лютого повідомляє Укренерго.

"Два блоки на теплових електростанціях підключено в роботу, натомість один виведено в аварійний ремонт. Наявний обсяг виробленої електроенергії розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. Мережеві обмеження зберігаються лише в Одеській області", - повідомили в Укренерго.

Зазначається, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. 13 ракетних та 15 дронових атак завдали значних пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям. В результаті виробництво електроенергії на електростанціях, що продовжують роботу, не може повністю покрити споживання.

Внаслідок цього ліміти споживання доведені до всіх обленерго. Слід зазначити, що кожен обленерго у своєму регіоні самотужки складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Станом на ранок 3 лютого перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення не застосовувалися.

В Укренерго також розповіли, що за минулу добу, 2 лютого, ворог здійснив масований артилерійський обстріл енергетичної інфраструктури у Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Донецькій областях. Особливо складна ситуація після обстрілів в Херсонській області. Через значні пошкодження знеструмлено деякі об’єкти й в сусідній Миколаївській області.

Попри це ремонтним бригадам НЕК "Укренерго" вдалося відновити функціональність ключового обладнання на декількох підстанціях на сході та півдні України.

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