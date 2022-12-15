В "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом: значний дефіцит електроенергії

Станом на четвер, 15 грудня, в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Зазначається. що ситуацію ускладнили ще й погодні умови: сніг, обледеніння, сильні пориви вітру.

Про це повідомили в "Укренерго".

Станом на 15 грудня всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. Втім, в окремих областях через перевищення лімітів застосовані аварійні вимкнення електроенергії, наголошують у НЕК.

"На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що точну інформацію по кожному регіонуможна отримати від операторів системи розподілу. Перелік обленерго - за посиланням http://bit.ly/3tGVpah.

Нагадаємо, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що Росія не досягне повної темряви в країні. За його словами, Україна вже залучила близько 1,5 мільярда доларів для відбудови енергетичної інфраструктури.

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