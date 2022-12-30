В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після десятої масованої атаки РФ

Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності перебуває на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян, яку вони здійснили вчора, 29 грудня.

Про це повідомила компанія в Telegram.

Зокрема, там зазначили, що наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог.

"Енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу, продовжується набір потужності генерацією", - зазначили в "Укренерго".

Водночас додали, що внаслідок влучань у деякі енергооб'єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

Десята масована така РФ

Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила десятий масований ракетний обстріл України. За уточненою інформацією Повітряних сил ЗСУ, під час вчорашньої масованої атаки російських окупаційних військ було знищено 58 із 70 крилатих ракет. Водночас, на жаль, є і влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Також уламки збитих ворожих ракет пошкодили та зруйнували будинки мирних мешканців у Києві, Київські та Івано-Франківській областях. Також є постраждали серед цивільного населення.

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