В "Укренерго" розповіли про захист енергосистеми від обстрілів

Енергосистема України перебуває під комплексним захистом від російських ракетних атак. Станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на енергосистему.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише "Суспільне".

Разом з тим, за його словами, без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде "складно пройти".

"Певні види захисту будуть застосовані вперше не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це як активний захист - ППО, так і пасивний захист - інженерні укріплення", - каже Кудрицький.

Наразі відключень електроенергії не планують, але все залежатиме від ситуації.

Нагадаємо, в Міненерго повідомляли, що на випадок масованих обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури графіки знеструмлень вже готові. Втім, наразі планів щодо відключень електрики немає.

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