В Укренерго розповіли, скільки треба часу для відновлення енергообʼєктів

Українські енергетики потребують місяців та навіть років, щоб відновити роботу теплових електростанцій та гідроелектростанцій, пошкоджених російськими ударами.

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Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він заявив, що наразі на ТЕС та ТЕЦ спостерігається критична ситуація, але це не означає, що енергоблоки знищені назавжди.

"Конкретно в цьому моменті — у нас справді історичний рекорд того, наскільки низька потужність на теплових електростанціях. На гідроелектростанціях — масштаб теж глобальний для цих пошкоджень. Можна сказати, що немає практично жодної ГЕС, яка не була пошкоджена", - розповів Кудрицький.

Він зазначив, що дефіцит енергосистеми не можна покрити навіть за наявності потужного імпорту електроенергії з Євросоюзу.

"І погана новина про те, що швидко відновити ці пошкоджені електростанції технічно неможливо. На це потрібен час: тижні, частіше — місяці, іноді — роки", – наголосив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експорт української електроенергії не здійснюється в жодну країну та не планується.

Крім того, ми раніше інформували, що фахівець назвав декілька причин нерівномірного розподілу електроенергії в Україні.

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