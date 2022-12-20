В "Укренерго" сподіваються збільшити підключення споживачів на 20-30% у центрі країни

Станом на вечір 19 грудня 2022 року ситуація в енергосистемі України залишається складною, але "Укренерго" хоче покращити ситуацію.

У центральному регіоні, в тому числі і в Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.

Про це у повідомленні у соціальній мережі Facebook інформує НЕК «Укренерго».

Ремонтні бригади "Укренерго" докладають всіх зусиль для того, щоб якомога скоріше відновити енергопостачання. Першочергово електроенергію подано на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.

У компанії сподіваються до кінця наступної доби (20 грудня - ред.) вдасться підвищити рівень заживлення споживачів в регіоні на 20-30%.

Ворог підступно хоче нас залякати темрявою та холодом. Поки енергетики дають йому гідну відсіч на енергетичному фронті, просимо українців також допомогти протистояти агресору: подбати про себе та своїх рідних, зібратися та згуртуватися. В ці часи нам всім потрібна витримка та мужність. Разом переможемо», - йдеться у повідомленні.

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Відключення електроенергії в Україні

Зауважимо, що проблеми зі світлом в Україні можуть тривати мінімум пів року. Про це заявив експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Через те, що атаки РФ стають складнішими, на відновлення системи електропостачання потрібно більше часу.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, чому в одних містах відключають електрику частіше, ніж в інших. Адже через російські атаки іноді неможливо транспортувати велику кількість електроенергії до окремих областей чи районів.

До того ж енергетики спростували заклик щодо виїзду цивільних з України заради економії світла. Компанії роблять все можливе задля того, щоб енергосистема працювала стабільно.

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