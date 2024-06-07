В "Укренерго" відповіли, чи є ризики повного блекауту в Україні

"Укренерго" наразі не передбачає в Україні можливого блекауту.

Про це йдеться в коментарі компанії "Укренерго" для "РБК-Україна".

Як пояснили в "Укренерго", є різниця між блекаутом та контрольованими відключеннями. Зараз в країні діють останні, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.

"Наразі "Укренерго" не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів", - зазначили в "Укренерго".

Блекаут в Україні - що відомо

Блекаут – це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергію в системі та споживанням порушено, і "Укренерго" не контролює роботу системи".

Через російські ракетні удари Україна пережила блекаут у листопаді 2022 року. Тоді від електромережі відключилися Рівненська, Південно-Українська та Хмельницька АЕС. Запорізька АЕС перейшла у режим повного блекауту. У всіх регіонах розпочалися аварійні відключення світла.

Хвиля нових атак на енергосистему України розпочалася у березні 2024 року. Тоді було втрачено до 6 ГВт генерації. Наразі цифра втрат - близько 9 ГВТ.

Чому у столиці світла немає довше, ніж в регіонах, та до чого уже варто готуватися українцям — читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.