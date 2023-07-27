В "Укренерго" закликають українців не поспішати позбуватися генераторів

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляє, що не варто позбуватися генераторів, аби забезпечити стабільність нового опалювального сезону.

Про це Кудрицький повідомив у програмі "Подкаст на 11 каналі".

За його словами, наразі тривають ремонти пошкодженого росіянами обладнання. Крім того, фахівці займаються модернізацією інфраструктури. Разом з тим він наголошу, що українцям варто бути готовими до будь-яких сценаріїв.

"Ніхто зараз не може сказати, чи будуть блекаути. Так само ніхто не може дати гарантію, що все буде нормально і ми спокійно, стабільно, в розслабленому режимі пройдемо зиму", - наголошує посадовець.

Кудрицький зауважує, що "не варто поспішати позбуватися генераторів", які врятували бізнес та домогосподарства минулої зими.

"Ми будемо робити все, щоб ви не користувались генераторами взимку, але якщо буде треба, краще, щоб вони були під рукою", - додав він.

Нагадаємо, Олексій Оржель - ексміністр енергетики закликав українців готуватися до важкої зими та "мати план Б". він наголошує, чи буде енергетична ситуація зимою гіршою за попередню - це залежить, чи буде і як часто буде Росія бити по енергетичній інфраструктурі.

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