В "Укренерго" заявили про складну ситуацію з електрикою: чого очікувати

В Україні цього тижня погіршилася ситуація в енергосистемі. Зокрема, через підвищення температури повітря та останню атаку росіян на об'єкти енергетики.

Про це в ефірі "Суспільного" повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ситуація цього тижня буде складною. Єдине – вихідними споживання впаде. Це завжди відбувається так, це сталий тренд. Тому на вихідних буде трохи легше", – спрогнозував він.

За словами очільника "Укренерго", є декілька факторів, які визначатимуть ситуацію в енергосистемі впродовж тижня. Так, висока температура супроводжується збільшенням споживання електроенергії, а через хмарність зменшилися обсяги генерації на сонячних електростанціях. Окрім того, на атомних електростанціях розпочалася планова ремонтна кампанія.

"Також остання атака ворога на теплові й гідроелектростанції зменшила і без того невеликі обсяги генерації, які зараз працюють в енергосистемі, яких й до того було недостатньо", – наголосив Кудрицький.

Керівник НЕК також пояснив, що ліміти споживання для областей визначаються від наявної генерувальної потужності.

"Тобто, скільки у нас електроенергії, умовно кажучи, може виробитись й імпортуватися – стільки ми й розподіляємо між областями", – пояснив Кудрицький.

За його словами, зміна лімітів можлива за умови відновлення частини генерації або зниження споживання.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в липні на українців чекають ще триваліші відключення світла.

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