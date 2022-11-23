В "Укренерго" заявили про відновлення електропостачання: "Приводів для паніки немає"

Через суттєвий обсяг пошкоджень, морози та дощі зі снігом в деяких регіонах ремонти можуть тривати довше.

Ремонтні бригади "Укренерго" приступають до ремонтів енергетичної інфраструктури всюди, де це можливо вже зараз, проте подекуди ремонти можуть тривати довше через обсяг пошкоджень та негоду.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

​​Там зауважили, що 23 листопада відбулась сьома масована терористична атака на енергетичні об’єкти України. Є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури, які спричинили аварійні відключення світла в усіх регіонах України.

Диспетчери та інженери "Укренерго" працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. А ремонтні бригади оцінюють масштаб ушкоджень і розпочинають ремонти всюди, де це можливо вже зараз.

"Просимо враховувати, що через суттєвий обсяг пошкоджень, морози та дощі зі снігом в деяких регіонах ремонти можуть тривати довше", – попередили в "Укренерго".

"Приводів для паніки немає. У "Укренерго" є чіткі плани та протоколи дій, які вже зараз виконуються. Насамперед, заживлюватимуться обʼєкти критичної інфраструктури – водоканали, теплокомунерго, лікарні, вокзали тощо. В деяких регіонах підключення вже здійснюються", – поінформували в компанії.

Там також закликали в період відсутності електроенергії подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд.

Нагадаємо, російська армія 23 листопада влаштувала масований ракетний обстріл України, атакувавши 16 об'єктів інфраструктури.

Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що енергетики працюють над відновленням електропостачання в усіх регіонах. Ймовірно, вже зранку міста почнуть поступово отримувати електроенергію.

Зауважимо, що ЄБРР та Нідерланди виділяють "Укренерго" 372 млн євро на ремонт пошкоджених російськими атаками енергооб'єктів.

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