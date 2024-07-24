В Укренерго заявили, що Україна не зможе відновити пошкоджені енергооб'єкти до зими

Підготовка до зими ведеться зовсім за інших умов, ніж два роки тому.

Україна не зможе відновити пошкоджені російськими загарбниками енергообʼєкти до початку опалювального сезону.

Про це на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV" повідомив член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко.

"Цілком очевидно, що відновити у повному обсязі те, що було пошкоджено чи знищено, до опалювального періоду не вдасться", - заявив він.

Бойко зазначив, що підготовка до зими ведеться зовсім за інших умов, ніж два роки тому, оскільки Росія ракетними обстрілами завдала колосальних руйнувань.

"По деяких об'єктах я досі не можу пояснити, як там працює те обладнання. Але по багатьох станціях, які зазнали численних уражень, частину обладнання вдалося повернути у роботу", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували безпілотниками об’єкт енергетики у північному регіоні.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ вдарила по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині.

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