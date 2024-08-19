В Укренерго змінили графіки відключень: коли почнеться вимкнення електроенергії 19 серпня

В Укренерго повідомили про зміни в графіках відключень електроенергії для низки областей на вечір 19 серпня.

Про це передає ДТЕК.

Раніше планувалося, що відключення розпочнуться о 18:00, а не як планувалось раніше о 17:30, але тепер це час перенесено на півгодини вперед. Відключення світла триватимуть до 21:30.

В Укренерго обіцяють оперативно повідомляти про будь-які подальші зміни на своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, експерт Андрій Закревський заявив, що в опалювальний період можливе відключення світла на 6-8 годин щодня за оптимістичним сценарієм.

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