В Укренерго змінили графіки відключень: коли почнеться вимкнення електроенергії 19 серпня

Графік відключення підкоректували.
В Укренерго повідомили про зміни в графіках відключень електроенергії для низки областей на вечір 19 серпня.
Про це передає ДТЕК.
Раніше планувалося, що відключення розпочнуться о 18:00, а не як планувалось раніше о 17:30, але тепер це час перенесено на півгодини вперед. Відключення світла триватимуть до 21:30.
В Укренерго обіцяють оперативно повідомляти про будь-які подальші зміни на своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, експерт Андрій Закревський заявив, що в опалювальний період можливе відключення світла на 6-8 годин щодня за оптимістичним сценарієм.
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