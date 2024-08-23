В "Укренерго" зробили нову заяву щодо відключень світла в Україні

Українці можуть уникнути відключень світла до кінця серпня.

Нинішня спека в Україні суттєво відрізняється від спеки в липні. Зокрема, через те, що ночі довші, температура вночі відповідно менша.

Про це розповів радник прем'єр-міністра України з питань енергетики, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, Юрій Бойко в ефірі КИЇВ24.

За його словами, люди ощадливо використовують електроенергію, а енергетики вдало ремонтують обладнання.

"Енергетикам вдалося збалансувати роботу енергосистеми без застосування графіків відключень світла або з мінімізацією", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у п'ятницю, 23 серпня, відключення світла не прогнозуються. Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо.

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