В "Укренерго" зробили прогноз щодо майбутньої зими та ситуації в енергосистемі

Українці мають бути готовими до того, що графіки відключення світла будуть застосовуватися. Це стосується не лише літа, а й майбутньої зими.

Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Суспільного".

Слід не панікувати, а адаптуватися

На жаль, поділитися оптимістичними прогнозами в "Укренерго" не змогли. Готуватися потрібно до гіршого сценарію.

"Можу сказати, що нас очікує непроста зима. Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться", – сказав Кудрицький.

Він наголосив: противник, найімовірніше, продовжить руйнувати нашу енергосистему ракетними атаками. Це створить додатковий дефіцит, і збалансувати систему в цих умовах буде складніше.

Нагадаємо, у ДСНС наголосили, що слід правильно користуватися генераторами та павербанками.

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