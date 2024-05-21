В "Укренерго" зробили прогноз щодо майбутньої зими та ситуації в енергосистемі

Найближчі місяці дефіцит буде зберігатися.
Українці мають бути готовими до того, що графіки відключення світла будуть застосовуватися. Це стосується не лише літа, а й майбутньої зими.
Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Суспільного".
Слід не панікувати, а адаптуватися
На жаль, поділитися оптимістичними прогнозами в "Укренерго" не змогли. Готуватися потрібно до гіршого сценарію.
"Можу сказати, що нас очікує непроста зима. Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться", – сказав Кудрицький.
Він наголосив: противник, найімовірніше, продовжить руйнувати нашу енергосистему ракетними атаками. Це створить додатковий дефіцит, і збалансувати систему в цих умовах буде складніше.
Нагадаємо, у ДСНС наголосили, що слід правильно користуватися генераторами та павербанками.
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