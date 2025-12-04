ТСН у соціальних мережах

В "Укренерго" назвали термін, коли зможуть скоротити час відключень

В «Укренерго» анонсували скорочення часу відключень «після Миколая».

Укренерго про ймовірне скорочення відключень світла

Укренерго про ймовірне скорочення відключень світла / © ТСН

Скорочення часу відключень електроенергії можливе «після Миколая».

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

За його словами, темпи відновлення енергетики досить швидкі, «але є різні влучання».

«Досить багато влучань швидко відновлюють, особливо якщо це пошкодження дротів на лініях. На жаль, коли є пошкодження трансформаторних підстанцій, то відновлення займає більше часу», — сказав Зайченко.

Голова «Укренерго» втішив українців, що є ознаки, що можна буде скорочувати час відключень світла.

«Звичайно, ознаки є, тому що працюють ремонтники. Як мінімум, я можу говорити про нашу компанію. Хочу подякувати нашим бригадам аварійним, які працюють цілодобово. І вже найближчим часом, якщо до Миколая, звісно, на жаль, не вдасться зробити такий подарунок, але після Миколая ми зробимо все можливе, щоби включити елементи, які були відключені», — говорить Зайченко. (Зауважимо, що день святого Миколая за новим стилем святкують в Україні 6 грудня.)

Він додав, що «колеги, які працюють з генерацією, також виконують свою роботу, і після включення генерувального обладнання ситуація також буде покращуватися».

Нагадаємо, експерт дав поради, як вижити в Україні без газу, світла та води.

