В "Укренерго" пояснили, чому неможливо спрогнозувати стабільність електропостачання

Відключення світла / © iStock

«Укренерго» закликає українців з розумінням ставитися до ситуації в енергосистемі. Компанія працює над стабільністю постачання електрики, але через похолодання та постійні удари РФ поки неможливо прогнозувати, чи будуть відключення світла протягом найближчого тижня.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови «Держенергонагляду» Анатолій Замулкот у етері телемарафону.

Коментуючи питання про перспективу відключень світла, директор з управління системою передачі «Укренерго» Володимир Замулко наголосив, що прогнозувати ситуацію на кілька днів чи тижнів уперед зараз практично неможливо. Головна причина — непередбачуваність обстрілів та підвищене енергоспоживання у холодний період.

«Ну, давайте так. На сьогоднішній день „Укренерго“ і вся енергосистема працює саме над тим, щоб забезпечити стабільність, хоча б утримувати те, що є. Якщо у нас не будуть додаткових якихось влучань, а вони, на превеликий жаль, постійно у нас відбуваються», — розповів він.

За словами виконувача обов’язків голови «Держенергонагляду», українська енергосистема постійно зміцнює свої мережі та проводить відновлювальні роботи у регіонах, які постраждали від російських обстрілів.

Він зазначив, що наразі робити прогнози на тиждень чи два наперед складно, адже країна входить у період холодів, коли споживання електроенергії — зокрема для опалення — суттєво зростатиме. Через це потрібно бути готовими до можливих труднощів, хоча енергетики роблять усе, щоб мінімізувати наслідки атак.

Посадовець також підкреслив, що у разі стабілізації ситуації та припинення руйнувань енергетична система зможе поступово відновити нормальне забезпечення населення електроенергією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на 3 листопада заплановані стабілізаційні відключення електроенергії.