В "Укренерго" пояснили, чому застосували відключення світла 27 жовтня

Відключення світла / © ТСН.ua

«Укренерго» було змушене запровадити графіки аварійних відключень електроенергії 27 жовтня через підвищене споживання на тлі хмарної погоди.

Про це очільник «Укренерго» Віталій Зайченко повідомив у ефірі ТСН у межах телемарафону.

За словами керівника «Укренерго», на 27 жовтня планувалося запровадити графіки обмеження потужності для промислових підприємств. Однак ці заходи виявилися неефективними, оскільки споживання електроенергії виявилося вищим через хмарну погоду на більшій частині території України.

«Тому ми були змушені ввести графіки аварійних відключень, які з часом перейдуть на погодинні, щоб споживачі розуміли, за яким графіком отримуватимуть світло», — пояснив Зайченко.

Він зазначив, що такі обмеження діятимуть лише у години пікового навантаження енергосистеми — від 10:00 до 12:00 та від 15:00 до 19:00.

«Ми не плануємо обмежувати споживачів протягом усієї доби. Є лише періоди дефіциту потужності системи. В інші години ми сподіваємося забезпечити всіх споживачів електроенергією без обмежень», — додав очільник «Укренерго».

Нагадаємо, вранці 27 жовтня за вказівкою від «Укренерго» у низці областей були застосовані екстрені та аварійні відключення світла.

Пізніше Київ, область та інші регіони України перейшли до стабілізаційних графіків відключення електроенергії.