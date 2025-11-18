В "Укренерго" повідомили, як довго будуть діяти графіки відключень світла

Відключення світла. / © ТСН.ua

Енергосистема України готова до зими, якщо не враховувати перспективу посилення обстрілів об’єктів енергетики армією РФ. Країна продовжує втрачати генерацію майже кожні десять днів.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв’ю “РБК-Україна”.

З його слів, наразі в енергосистемі визначальним залишається фактор російських обстрілів, час та інтенсивність яких передбачити неможливо.

“Тому зараз маємо ту ситуацію, яка є, - з вимушеним застосуванням заходів обмеження споживання”, - наголосив Зайченко.

Він каже, якшо у Києві після атак у жовтні ситуація з відключеннями була однією з найважчих, то зараз вона вирівнялася - і “така ж, як і у всіх інших регіонах”. Однак, наголошує представник “Укренерго” легша, ніж у прикордонних та прифронтових областях, “але загалом – схожа”.

Цілями масованих ракетно-дронових атак ворога у жовтні й листопаді стали об’єкти генерації, передавання та розподілу, каже голова правління НЕК, а також газодобувна і газотранспортна інфраструктура

За словами Зайченка, зараз основні джерела генерації зараз – це атомні станції, які розташовані на заході України.

“Зумовлена російськими обстрілами проблема дефіциту потужності в енергосистемі створює необхідність заживлення постраждалих від російських атак регіонів від об’єктів генерації, розташованих в інших областях. Але, енергосистема України не проектувалась з урахуванням такого сценарію. Відтак, можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів досить обмежені”, - пояснив він.

В "Укренерго" не виключають, що РФ намагатиметься розділити систему постачання електроенергії навпіл, заблокувавши її перетоки із заходу на схід країни. Однак енергетики намагаються боротися з цим.

Тим часом відключення електроенергії в Україні можуть тривати всю зиму - треба готуватися до різних сценаріїв.

“Потенційно – це можливо. Війна не закінчена. Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передавання, разом з власниками об’єктів генерації – робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані”, - відповів Зайченко на запитання про те, чи реальними є графіки упродовж всієї зими.

Нагадаємо, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомляв, що відключення світла в Україні діятимуть щонайменше до кінця опалювального сезону — до весни. За його словами, Росія планує й надалі вибивати українську енергетику, а укриття швидко побудувати неможливо та генерації більше не стає, констатує Нагорняк.