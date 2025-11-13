ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1108
1 хв

В "Укренерго" повідомили, коли ситуація з відключеннями "значно покращиться"

В “Укренерго” потішили прогнозом щодо майбутніх відключень.

Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © ТСН.ua

Наразі не очікується, що в Україні у найближчі кілька днів ситуація з електропостачанням значно покращиться.

Про це заявив очільник «Укренерго» Віталій Зайченко.

“Не можу гарантувати, що у найближчі кілька днів ситуація взагалі покращиться і ми не будемо вимикати споживачів. Ми змушені це робити задля збереження енергосистеми”, - наголосив він.

Втім, Зайченко дав обнадійливий прогноз на наступні кілька тижнів. З його слів, за цей час ситуація в енергетиці “має значно покращитися”.

Нагадаємо, раніше член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомив, що відключення світла в Україні діятимуть щонайменше до кінця опалювального сезону — до весни.

Зауважимо, зараз у Києві одні з найбільших обмежень щодо відключення світла. Одна з причин, каже доктор технічних наук Станіслав Ігнатьєв, це суттєво пошкоджено Трипільську ТЕЦ, яка фактично забезпечила місто Київ.

