В "Укренерго" розповіли, коли увімкнуть опалення по всій Україні

Опалювальний сезон

Раптове зниження температури спричинило підвищення споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця. За прогнозами, протягом наступних десяти днів опалювальний сезон розпочнеться у всіх регіонах України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник компанії «Укренерго» Віталій Зайченко у етері телемарафону.

За його словами, протягом наступних 10 днів в Україні планують подати тепло у всі будинки, що допоможе знизити споживання електроенергії. Наразі найбільший вплив на енергосистему чинять саме побутові споживачі, які активно користуються обігрівачами та кондиціонерами. Він закликає людей обмежувати використання енергомістких приладів, адже саме населення споживає найбільшу частку електроенергії в країні.

«Невмикання потужних приладів у години пікового навантаження, відмова від одночасного використання кількох енергоємних пристроїв та заміна неефективних ламп можуть значно допомогти енергосистемі, — розповів він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві наразі не планують розпочинати опалювальний сезон. Хоча технічно столиця до цього готова, влада вирішила почекати через теплу погоду та необхідність економії газу.