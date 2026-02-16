- Дата публікації

Укрaїнa
В "Укренерго" сказали, де зараз найважче зі світлом
Енергетичне обладнання працює на межі можливого. Фахівці роблять все можливе, щоб повернути людям світло.
В Україні станом на 16 лютого споживання електроенергії зросло. Причина — погодні умови та ворожі удари.
Про це повідомили в «Укренерго».
«Є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Одеській областях. Зокрема, внаслідок дронових ударів без електропостачання залишається значна частина споживачів м. Одеса», — йдеться у повідомленні.
У більшості регіонів України наразі застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень там наразі не діють.
Нагадаємо, атака російських безпілотників призвела до пошкодження енергетичної інфраструктури в Миколаївській області. Частина регіону, а також Херсон залишилися без електроенергії.