В "Укренерго" сказали, де зараз найважче зі світлом

Ситуація зі світлом суттєво ускладнилася / © Associated Press

В Україні станом на 16 лютого споживання електроенергії зросло. Причина — погодні умови та ворожі удари.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Одеській областях. Зокрема, внаслідок дронових ударів без електропостачання залишається значна частина споживачів м. Одеса», — йдеться у повідомленні.

У більшості регіонів України наразі застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень там наразі не діють.

Нагадаємо, атака російських безпілотників призвела до пошкодження енергетичної інфраструктури в Миколаївській області. Частина регіону, а також Херсон залишилися без електроенергії.