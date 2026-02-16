ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
402
1 хв

В "Укренерго" сказали, де зараз найважче зі світлом

Енергетичне обладнання працює на межі можливого. Фахівці роблять все можливе, щоб повернути людям світло.

Анастасія Павленко
Ситуація зі світлом суттєво ускладнилася

Ситуація зі світлом суттєво ускладнилася / © Associated Press

В Україні станом на 16 лютого споживання електроенергії зросло. Причина — погодні умови та ворожі удари.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Одеській областях. Зокрема, внаслідок дронових ударів без електропостачання залишається значна частина споживачів м. Одеса», — йдеться у повідомленні.

У більшості регіонів України наразі застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень там наразі не діють.

Нагадаємо, атака російських безпілотників призвела до пошкодження енергетичної інфраструктури в Миколаївській області. Частина регіону, а також Херсон залишилися без електроенергії.

