В Укргідроенерго вигадали, як відновити частину генерації до зими

"Укргідроенерго" у короткостроковій перспективі планує відновити 1 ГВт генерації, ще 2,5 ГВт - у довгострокових планах будівництва.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що близько 45% потужностей компанії було знищено російськими військами. Загалом від початку повномасштабного вторгнення по станціях "Укргідроенерго" завдано 118 ракетних ударів.

"Наразі у короткострокових планах компанії – інтенсивне відновлення 1000 МВт потужностей для нормального проходження осінньо-зимового періоду. У довгострокових планах – будівництво 2500 МВт нових потужностей (добудова Дністровської ГАЕС та будівництво Канівської ГАЕС). Окрім того, ключовим проєктом є відбудова Каховської ГЕС", - йдеться у повідомленні.

Водночас компанія активізує співпрацю з міжнародними партнерами задля якнайшвидшого відновлення енергетичної інфраструктури. "Укргідроенерго" також накопичує водні ресурси для того, щоб у важкі для енергосистеми місяці допомогти їй.

"Попри складні умови, українська гідроенергетика робить все можливе для забезпечення стабільного енергопостачання взимку. Завдяки комплексним заходам та підтримці міжнародної спільноти, Україна зможе впоратися з енергетичними викликами, що стоять перед нею", - запевняють в "Укргідроенерго".

Нагадаємо, раніше у Міненерго спрогнозували, що буде зі світлом восени та взимку. Так, заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук заявила, що нині говорити про те, якими можуть бути відключення в осінньо-зимовий період, дуже важко. Україна перебуває в активній фазі підготовки й намагається зробити все можливе і навіть більше для того, щоби взимку ці відключення були максимально короткими.

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