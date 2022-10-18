В Укргідрометцентрі назвали регіони України, де найбільше змінився клімат

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда назвав регіони України, де відбулися найсильніші зміни погоди.

Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу.

"Це переважно західні та північні регіони України. Там відзначають найбільшу зміну кліматичних умов. Найменшою вона є на півдні, у степових районах, а також на сході України", – зазначив Кульбіда.

Він також додав, що, якщо говорить про пори року, то найбільших змін зазнали літо й зима. Так, за словами очільника Укргідрометцентру, вони в Україні стали набагато теплішими.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух повідомила, що зима цього року в Україні очікується теплою.

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