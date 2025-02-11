В Укргідрометцентрі роз'яснили ситуацію з "хмарою пилу", яка насувається на Україну

Станом на 11 лютого в атмосфері над Україною не зафіксовано пилу, і умов для його надходження з інших регіонів найближчими днями також немає. Чутки про наближення пилової хмари з Європи, які активно поширювалися через інтернет-сервіс Ventusky, були спростовані як фейкові.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Окрім того, в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України та в Укргідрометцентрі зазначили, що це забруднення не є реальним, а є результатом помилок у моделях прогнозу.

Ventusky використовує глобальні бази даних і чисельні моделі для прогнозування забруднення, однак ці дані не оновлюються миттєво. Оновлення баз відбувається раз на кілька років, і більшість українських підприємств, які вже зупинили роботу через війну, продовжують фігурувати в системах, що веде до спотворення результатів. Так, система може показувати перевищення викидів у місцях, де давно не працюють заводи, як, наприклад, на території "Азовсталі" або Новокаховського заводу. Внаслідок цього з’являються фейкові повідомлення про забруднення, якого насправді не існує.

Хмара пилу / Фото: Український гідрометеорологічний центр

Також важливо зазначити, що в Європі дійсно спостерігається погіршення якості повітря через підвищений вміст твердих часточок PM 2.5, але це не пов'язане з пиловою хмарою, що наближається до України. Фінські метеорологи, які співпрацюють з Україною в рамках проєкту UFAIR, підтвердили, що пилова буря рухається на захід, і високий тиск у регіоні сприяє накопиченню забруднень у приземному шарі повітря.

Хмара пилу / Фото: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз на найближчі дні: 11–12 лютого повітряні маси переміщуватимуться зі сходу на захід, не дозволяючи забрудненому повітрю дістатися України.

Від 13 лютого в Україні можливе накопичення місцевого забруднення, зокрема у великих містах, через транспортні викиди, але значних змін в атмосфері не передбачається. Очікується, що 14–15 лютого вітер посилиться, а опади (сніг) допоможуть очистити повітря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можливі аварійні відключення електроенергії через похолодання, яке принесло різке зниження температури. В деяких регіонах стовпчик термометра може опуститися до -14°C.

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