В Укргідрометцентрі розповіли, яким буде останній місяць 2021 року: прогноз погоди на грудень

В Укргідрометцентрі розповіли, яким буде останній місяць 2021 року: прогноз погоди на грудень

Зазвичай у перший місяць зими на більшій частині території країни має утворюватися сніговий покрив.

Погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми.

Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Українського гідрометцентру.

Так, середня місячна температура коливатиметься від 4° морозу до 3° тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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