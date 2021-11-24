В Укргідрометцентрі розповіли, яким буде останній місяць 2021 року: прогноз погоди на грудень

Зазвичай у перший місяць зими на більшій частині території країни має утворюватися сніговий покрив.
Погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми.
Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Українського гідрометцентру.
Так, середня місячна температура коливатиметься від 4° морозу до 3° тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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