В Укргідрометцентрі розповіли, яким буде останній місяць осені: прогноз погоди на листопад-2021

Листопад - перехідний місяць від осені до зими - пора передзим'я.
Погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми.
Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Українського гідрометцентру.
Так, середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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