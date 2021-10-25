В Укргідрометцентрі розповіли, яким буде останній місяць осені: прогноз погоди на листопад-2021

В Укргідрометцентрі розповіли, яким буде останній місяць осені: прогноз погоди на листопад-2021

Листопад - перехідний місяць від осені до зими - пора передзим'я.

Погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми.

Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Українського гідрометцентру.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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