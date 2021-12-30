В Укргідрометцентрі розповіли, яким буде перший місяць 2022 року: прогноз погоди на січень

В Укргідрометцентрі розповіли, яким буде перший місяць 2022 року: прогноз погоди на січень

Початок місяця буде теплим та з опадами у вигляді снігу і дощу.

Погода в Україні у січні 2022 року буде близькою до кліматичної норми.

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Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Українського гідрометцентру.

Так, середня місячна температура коливатиметься у межах 1-5° морозу, в Криму 0-1° тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 28-62 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 79 мм.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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