В Укргідрометцентрі розповіли, яким буде перший місяць весни: прогноз погоди на березень-2022

Початок весни буде сухим, однак уночі очікуються морози.
Погода в Україні у березні 2022 року буде теплішою, ніж зазвичай.
Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Українського гідрометцентру.
Так, середня місячна температура коливатиметься у межах 1-6° тепла, що на 1-1,5° вище за норму. Натомість місячна кількість опадів у березні навпаки буде меншою за норму: 21-37 мм (в гірських районах 35-69 мм).
Варто зазначити, що раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що початок цьогорічної весни в Україні очікується сухим, але морозним.
Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.
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