В "Укрпошті" пояснили, як працюватимуть, якщо немає зв'язку та електрики

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, як працюватимуть відділення компанії в умовах відключення електрики і відсутності зв'язку.

Про це він заявив під час брифінгу.

"Маємо два варіанти, звісно, один стаціонарний, коли є електрика і є зв'язок, і другий — коли немає електрики або нема зв'язку, але ми не припиняємо і не плануємо припиняти роботу. Ми розробили всі процедури, які дозволяють нам це робити", – сказав Смілянський.

Очільник "Укрпошти" заспокоїв пенсіонерів і людей, які отримують соцвиплат і запевнив, що кошти видаватимуть за будь-яких умов.

Отже, за відсутності світла "Укпошта" надаватиме такі основні послуги:

Видавання пенсій та соцвиплат;

оплата комунальних платежів за фіксованим тарифом;

приймання і видавання посилок;

передоплата на друковані видання;

продаж товарів першої необхідності за готівку.

Єдине обмеження під час відсутності електрики — виплати переказів обмежуються 5 тисячами гривень.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" та Poczta Polska спрощують пересилання між країнами.

Україна без світла

Нагадаємо, що масовані ракетні атаки РФ, які дуже часто відбуваються щопонеділка, спричинили пошкодження критичної інфраструктури, в деяких регіонах почалися перебої з електроенергією.

Зокрема, вчора, 31 жовтня, російські терористи випустили по Україні 55 крилатих ракет, 45 з яких вдалося збити. Атака обійшлася їм у близько 760 млн дол. Стабілізаційні відключення були у девʼяти регіонах України.

Удень 2 листопада в Києві розпочалися екстрені відключення світла поза графіком. Перевантаження електромереж сталися в десяти районах столиці.

Крім того, від 6 години ранку введено в дію графіки погодинних відключень у 7 областях.