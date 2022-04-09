В "Укрпошті" тепер є безкоштовне доставляння - яких посилок торкнулися нововведення

В період війни Росії проти України деякі товари можна замовляти з-за кордону з безкоштовним доставлянням. Які саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Ще від початку воєнного стану в Україні компанія "Укрпошта" почала переговори з різними національними поштами країн світу, щоб на період війни вони надали пільгові умови для доставляння посилок. Наразі вже 14 поштових операторів оголосили, що вони готові безкоштовно відправляти посилки на територію України. Цю інформацію повідомили в пресслужбі компанії "Укрпошта".
Безкоштовне доставляння з-за кордону: яких товарів воно торкнулося?
Відтепер українці можуть замовити на відділення "Укрпошти" товари з безкоштовним доставлянням з-за кордону. Ця послуга доступна в тому випадку, коли в Україну посилка відправляється з зазначенням адреси одержувача, контактною інформацією одержувача, його індекса та номера телефону.
Безкоштовне доставляння доступне для таких товарів:
- господарчі товари;
- одяг;
- невелика кількість безрецептурних ліків;
- продукти в заводській упаковці (не більше 10 кг).
Товари військового призначення і алкоголь відправляти заборонено.
Умови іноземних поштових операторів
Перелік всіх поштових операторів, які пропонують безкоштовне доставляння посилок в Україну можна знайти за цим посиланням.
Водночас слід зазначити, що різні поштові оператори пропонують свої умови:
- Omniva (Пошта Естонії) - безкоштовне доставляння всіх посилок в Україну, якщо їхня вага не перевищує 30 кг.
- Österreichische Post AG (Пошта Австрії) - безкоштовно надсилає в Україну посилки до 30 кг, зокрема і посилки своїх партнерів.
- Poczta Polska (Пошта Польщі) - з усіх поштових відділень цього оператора можна надіслати в Україну гуманітарну допомогу, але посилка повинна бути не важчою за 20 кг.
- Česká Pošta (Пошта Чехії) - стандартну посилку до 30 кг можна безкоштовно надіслати в Україну.
- An Post (Пошта Ірландії) - безкоштовно можна надіслати в Україну листи, невеликі пакети та посилки до 20 кг, також в відділеннях поштового оператора українцям надається низка безкоштовних послуг. Зокрема, безкоштовне поповнення SIM-картки на три місяці, одержання та надсилання грошових переказів Western Union без необхідності сплачувати комісію тощо.
- Slovenská pošta (Пошта Словаччини) - можна надіслати безкоштовно посилку до 5 кг.
- Georgian Post (Пошта Грузії) - запущена послуга безкоштовного доставлення посилок в Україну з перших днів війни.
- Pošta Slovenije (Пошта Словенії) - посилки з гуманітарною допомогою надсилаються в Україну безкоштовно.
- Українцям також дозволили безкоштовне надсилання з Magyar Posta (Пошта Угорщини), Cyprus Post (Пошта Кіпру), Guernsey Post, UK (Пошта Гернсі), Royal Gibraltar Post (Пошта Гібралтару).