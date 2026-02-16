В "Укрпошті" заявили про масові підпали відділень: до чого тут мобілізація

Підпал відділення «Укрпошти» / © ТСН

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив про систематичні підпали відділень, що трапляються майже щотижня. Причиною агресії стало розсилання повісток військовозобов’язаним.

Про це Смілянський сказав у інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Підпали відділень «Укрпошти»

Він ствердно відповів на запитання журналіста про те, чи є бронювання у працівників «Укрпошти». Водночас Смілянський зазначив, що компанія фактично «постраждала» за цей статус.

«Так, є у 100% військовозобов’язаних. Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо«, — зазначив гендиректор „Укрпошти“.

Він також наголосив, що статус бронювання пов’язаний не з тим, що підприємство є поштовим оператором.

«Нам дали бронювання не за те, що ми „Укрпошта“, а за те, що ми — військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток», — додав Смілянський.

Що буде, якщо не з’явитися до ТЦК за повісткою з «Укрпошти»?

Зауважимо, що після отримання повістки через «Укрпошту» військовозобов’язані повинні з’явитися до ТЦК та СП на рівні з особистим врученням. Оскільки в особливий період громадяни мають повідомляти актуальну адресу проживання, саме туди надходитимуть листи. За ігнорування виклику ТЦК може ініціювати розшук через поліцію, а в «Резерв+» з’явиться статус про порушення обліку. Це дає право правоохоронцям затримати особу, наприклад на блокпосту, для примусового доправлення до військкомату.

Нагадаємо, восени 2025 року уряд затвердив зміни щодо вручення повісток поштою. Так, документ, надісланий поштою рекомендованим листом, офіційно вважається врученим навіть у разі відмови від отримання або відсутності особи за адресою. За словами нардепа Олександра Федієнка та згідно з постановою Кабміну №916, це стосується військовозобов’язаних, які пройшли ВЛК і не мають відстрочки. Нововведення ліквідує юридичні лазівки для ухилення, а ігнорування такого листа може стати підставою для кримінальної відповідальності.