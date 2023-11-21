В "Укрзалізниці" анонсували покращення 19 рейсів та нові міжнародні маршрути: подробиці

“Укрзалізниця” презентувала новий графік руху потягів на 2024 рік. В ньому 14 нових рейсів, зокрема: 11 внутрішніх та три міжнародних.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

В “Укрзалізниці” анонсували покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, а також нові сполучення для регіонів. В наступному році планується відкрити нові маршрути: Дніпро — Хелм, Чоп — Відень та Чоп — Прага.

“Загалом за час війни ми відбудували широку мережу міжнародних маршрутів. За обсягами практично компенсували трафік регулярних авіаційних рейсів. Також продовжимо розвивати й хабову модель перевезень, як для внутрішніх рейсів, так і міжнародних. Так, за обсягами перевезених пасажирів вже повернулися на рівень 2021 року. Розвиваючи міжнародне сполучення, відкриваючи нові маршрути всередині країни — ми зміцнюємо звʼязок всіх регіонів та залишаємось завжди напоготові приїхати туди, де це буде найбільш необхідно”, — зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

В компанії також додали, що новий графік руху поїздів на 2024 рік залізничники розробили з урахуванням відгуків пасажирів. Понад 7000 користувачів мобільного застосунку УЗ дали свої пропозиції цієї осені. Найбільший акцент було зроблено на покращенні найбільш дефіцитних сполучень: міжнародних та гірських.

Нагадаємо, тепер придбати квитки на найпопулярніший потяг Київ-Варшава в застосунку "Укрзалізниця" можна лише з "Дія.Підписом", що має змінити ситуацію зі спекуляцією та спростити придбання квитків на поїзд з України до Польщі.

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